Ertuğrul Fırkateyni’nin 130. yılı anma etkinlikleri Mersin’de yapılacak

Japonya’nın Kushimoto kenti açıklarında 1890’da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni’nde hayatını kaybeden 587 Türk denizci, şehit oluşlarının 130. yılında Mersin’de düzenlenecek törenle anılacak.

Bu kapsamda etkinlik koordinasyon toplantısı için kente gelen Japonya heyetini makamda ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, Japonya ile ilişkilere ciddi anlamda değer verdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliğe gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi. Gerçekleştirilen ziyarete, Ankara Japonya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Dz. Alb. Ryo Kumai, JMSDF Eğitim Filosu Kurmay Başkanı Dz. Alb. Hiroaki Takeshima, JMSDF Eğitim Filosu idari işler görevlisi Yb. Hiroki Sunagawa ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok katıldı. Konukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kış, "Ziyaretinizi önemsiyoruz, çok önemli. Biliyorsunuz Japonya ile ilişkilerimize ciddi anlamda değer veriyoruz. Japonlar ve Türkler, biri Asya’nın en doğusunda, diğeri en batı ucunda özgün kültürel miraslarını günümüze kadar korumuş, Asya medeniyetini kucaklayan iki büyük millettir. Bunun ötesinde, Kushimoto Sokağımız var. Ertuğrul Fırkateyni’nin anısına yapmış olduğunuz etkinlikleri de çok iyi biliyoruz. Bu dostluğun gelişmesi yönünde elbette ki yapacağınız etkinlikte üzerimize düşen kısmıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Ne istediğinizi, taleplerinizi iletirseniz, Belediye bünyesinde, imkanlarımız doğrultusunda biz de bu etkinlikte size destek olmak isteriz. Kushimoto’da Ertuğrul Fırkateyni Anıtı var. Her ay düzenli olarak Belediye Başkanı tarafından ziyaret ediliyor. Onun devamında öğrencilerin haftalık ve aylık düzenli olarak gidip oraları ziyaret etmesi, temizlemelerini biz Türkler olarak önemsiyoruz ve çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

Mersin’de bulunan Kushimoto Sokağından da bahseden Kış, "Bu sokak Mersin’de özellikle tercih edilen kafelerin, restoranların ve kültürel etkinliklerin yapıldığı bir sokak. Her yıl düzenli olarak anma törenlerinde o sokağımızda etkinlikler düzenliyoruz ve halkın katılımını sağlıyoruz. Bu konuyu her yıl canlı tutarak, ciddi anlamda anma törenlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Kushimoto biliyorsunuz hem Büyükşehir’de kardeş kentimiz, hem de Yenişehir ilçe belediyemizin kardeş kenti. O yüzden çok önemsiyoruz. Japonya ile Türklerin kültürel etkinliklerinin kaynaşması ve bu ilişkinin uzun süre devam edebilmesi için kardeş şehir etkinliklerine ve çalışmalarına da çok büyük önem ve destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kış, Japon heyetine cam nazar boncu hediye etti.