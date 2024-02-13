Erzincan'daki maden faciası sonrası o paylaşım gündem oldu! 5 gün önceden bilmiş

Erzincan'da bir altın maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Ayrıştırılan toprakların bir anda kayması sonucunda 9 işçiden haber alınamıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Türkiye, Erzincan'daki faciayı konuşurken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. 'Kızıl Deli Kahin' isimli bir hesaptan 5 gün önce yapılan paylaşım "Erzincan'daki felaketi önceden bildi" şeklinde yorumlandı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu,koca bir nehir,koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."









