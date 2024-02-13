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    4. Erzincan'daki maden faciası sonrası o paylaşım gündem oldu! 5 gün önceden bilmiş

    Erzincan'daki maden faciası sonrası o paylaşım gündem oldu! 5 gün önceden bilmiş

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
    13.02.2024 22:11 | Son Güncelleme:
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    Türkiye, Erzincan'daki maden faciasını konuşurken sosyal medyada bir paylaşım dikkat çekti. Toprak kaymasını 5 gün önce 'tahmin eden' kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte herkesin konuştuğu o paylaşım...

    Erzincan'da bir altın maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Ayrıştırılan toprakların bir anda kayması sonucunda 9 işçiden haber alınamıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    5 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

    Türkiye, Erzincan'daki faciayı konuşurken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. 'Kızıl Deli Kahin' isimli bir hesaptan 5 gün önce yapılan paylaşım "Erzincan'daki felaketi önceden bildi" şeklinde yorumlandı.

    GÜNDEM OLDU

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu,koca bir nehir,koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."

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    Anahtar Kelimeler:
    Erzincan Maden
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