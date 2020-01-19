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  4. Erzincan'da karda rafting heyecanı

Erzincan'da karda rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne gelen bir grup kar üzerinde rafting yaparken bir sporcu ise yamaç paraşütüyle havalanarak göz yüzünü renklendirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu, karda rafting yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sporcular ve vatandaşlara doyasıya eğlenme fırsatı sunarken zaman zaman karda rafting ve yamaç paraşütü gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kentte faaliyet gösteren Duman Doğa Sporları Kulübü, kayak merkezinde kar üzerinde rafting etkinliği düzenledi.

Kulüp Başkanı Adem Duman, kayak merkezinde bulunan ve etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlara kısa eğitim vererek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Ardından kulüp üyeleri ve vatandaşlar, yüksek bir alana çıkardıkları 2 rafting botuyla karın üzerinde kayarak heyecan dolu anlar yaşadı. Rafting botları hareket halindeyken bir sporcu ise yamaç paraşütüyle havalanarak gökyüzünü renklendirdi.

Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar üzerinde rafting etkinliğini geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Yazın Karasu Nehri'nde rafting yapıyoruz, güzel bir parkurumuz var. Kışın da Ergan Dağı'nda yapıyoruz. Tehlikeli gözükebilir ama parkurumuz karda rafting için çok ideal." dedi.

Etkinliğe katılanlardan İbrahim Kaan Çetin, daha önce Ergan Dağı'nda kayak yaptığını ancak karda rafting yapmadığını ifade ederek, "Eğlenceli, hoşuma gitti. Türkiye'deki sayılı kayak merkezlerinden birisi Ergan Dağı, herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak yapmak için tesislere geldiğini aktaran Adem Selçuk ise "Karda raftingin yapıldığını görünce denemek istedik. Gayet eğlenceli bir spor. Herkesi bu zevkli sporu yapmaya davet ediyorum." dedi.

Karda rafting yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinden Olida Kal da değişik ve çok heyecanlı bir aktivite olduğunu söyledi.

Filiz Eğilmez, ilk kez kar üzerinde rafting yaptığını, çok eğlendiğini dile getirerek, herkesi Ergan Dağı'na davet etti.

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Ergan Dağı Kayak Merkezi, erzincan, karda rafting,

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