Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif

Erzurum'a 40 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesi Güngörmez Mahallesi'nin eteklerinde 2 bin 500 metre rakımda bulunan kale, ilk kez Erzurum Müze Müdürlüğü tarafından keşfedildi.

Mahallede keşfedilen 4 kalenin en büyüğü olan ve tepesinde kartallar uçtuğu için köylüler tarafından “Kartal Kalesi” olarak adlandırılan kalenin her bir taşının yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğu düşünülüyor. Kalenin önünde, Erzurum bölgesinde eşine rastlanmamış şekilde düşman saldırılarına karşı inşa edilmiş bir hendek bulunurken, kaleye ulaşmak isteyen vatandaşlar ise 600 metre uzunluğundaki dik yamaca tırmanıyor.

Kaleyi yerinde inceleyen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, kalenin Demir Çağı'na ait olduğunu düşündüklerini belirterek, "Kalemiz köy güzergahının son kısmında bulunuyor. Coğrafi olarak çok korunaklı bir bölgede yer alıyor. Kale yapım tekniği ve özellikleri açısından Demir Çağı dediğimiz döneme ait olduğunu gösteriyor. Mimari olarak çift sur tekniği ile yapıldığını görüyoruz. Ayrıca önünde hendek bulunan bu kale Erzurum çevresinde görülen diğer kalelere benzemiyor” şeklinde konuştu.