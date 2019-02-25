Erzurum'da doktorların dikkati felaketi önledi!

Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Yaşar (32) ve 2 çocuğu ile evine misafir gelen ablası Aysel Tanas, 2 gün önce ısınmak için yaktıkları sobayı gece tamamen söndürmeden uyudu.

Sabah saatlerinde sobadan sızan ve beş duyu organıyla fark edilmesi imkansız olduğu için "sessiz katil" olarak da tanımlanan karbonmonoksit gazından etkilenen Yaşar, şiddetli baş ağrısıyla uyandı.

Mide bulantısı şikayeti de olan Yaşar, vakit kaybetmeden evde misafir kalan ablası Tanas'ı ve çocukları uyandırıp yakınlarından yardım istedi.

Yardım üzerine Çat Devlet Hastanesine giden Yaşar, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.

EVDEKİLERİ DE HASTANEYE GETİRMELERİNİ İSTEDİ

Burada yapılan tetkik sonrası Yaşar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit eden doktorlar, Yaşar ile evde kalanların da zehirlenme ihtimalini değerlendirerek, evdeki Aysel Tanas ile 4 çocuğun hastaneye getirilmesini istedi.

Hastaneye çağırdıkları Tanas ile 4 çocuğun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyen hekimler, Meryem Yaşar dışındaki diğer 5 kişiyi de tedaviye aldı. Hastanede bir gün tedavi gören 4 çocuk taburcu edildi, Yaşar ve Tanas'ın ise Acil Yoğun Bakım Servisindeki tedavileri sürüyor.