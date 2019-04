Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Gaziantep'de yaşayan C.O. sosyal paylaşım sitesinden kendisi gibi işitme engelli S.S. ile tanıştı. C.O. kızları ile birlikte geçen Mayıs ayında Erzurum'a gelerek S.S. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre S.S., bir süre sonra C.O.'nun kızları D.O. ve H.O.'ya istismarda bulunmaya başladı. Son olarak geçen 6 Kasım'da S.S. kız çocuklarını darp etti. Bağrışları duyan komşuların ihbarı üzerine S.S. gözaltına alındı. İşitme engelli D.O. tercüman eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde S.S.'nin kendisine yaptığı cinsel istismar eylemlerini anlattı. H.O. da ifadesinde S.S.'nin istismarına maruz kaldığını söyledi. Şikayet üzerine S.S., 7 Kasım 2018 günü tutuklanarak cezaevine kondu. İki kız çocuğu da devlet korumasına alındı. S.S. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki çocuğa yönelik 'kasten yaralama' suçundan toplam 1,5 yıldan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da toplam 12 yıldan 58,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KÜÇÜK KIZLAR AĞLAYINCA SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI