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Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

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YAŞAM  | 09.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Erzurum'da dini nikahlı işitme engelli eşi C.O.'nun kızları H.O. (10) ile işitme engelli D.O.'ya (9) şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kendisi de işitme engelli olan S.S. (37) tutuklandı. S.S. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki çocuğa yönelik 'kasten yaralama ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından toplam 61,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Gaziantep'de yaşayan C.O. sosyal paylaşım sitesinden kendisi gibi işitme engelli S.S. ile tanıştı. C.O. kızları ile birlikte geçen Mayıs ayında Erzurum'a gelerek S.S. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre S.S., bir süre sonra C.O.'nun kızları D.O. ve H.O.'ya istismarda bulunmaya başladı. Son olarak geçen 6 Kasım'da S.S. kız çocuklarını darp etti. Bağrışları duyan komşuların ihbarı üzerine S.S. gözaltına alındı. İşitme engelli D.O. tercüman eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde S.S.'nin kendisine yaptığı cinsel istismar eylemlerini anlattı. H.O. da ifadesinde S.S.'nin istismarına maruz kaldığını söyledi. Şikayet üzerine S.S., 7 Kasım 2018 günü tutuklanarak cezaevine kondu. İki kız çocuğu da devlet korumasına alındı. S.S. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki çocuğa yönelik 'kasten yaralama' suçundan toplam 1,5 yıldan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da toplam 12 yıldan 58,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KÜÇÜK KIZLAR AĞLAYINCA SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celsede tutuklu S.S. hazır bulunurken, Sevgi Evleri'ne kalan çocuklar ve anneleri de duruşmada dinlendi. İşitme engelli D.O. ve ablası H.O. duruşma salonunda, sanık sandalyesinde S.S.'yi görünce ağlamaya başladı. H.O. kardeşine sarılarak D.O.'yu sakinleştirmek istedi. İşitme engelli tercüman da işaret diliyle D.O.'ya korkmaması gerektiğini söyledi. Küçük kızların ağlaması ve bağrışmaları üzerine mahkeme heyeti S.S.'yi duruşma salonundan çıkardı. S.S.'nin karın boşluğuna vurduğunu, dövdüğünü söyleyen D.O. tercüman eşliğinde "Beni dudaklarımdan öptü, cinsel organıma dokundu, olay tarihine kadar yaklaşık 5 kere dudağımdan öptü. Ben istemediğimi gösterince bana eliyle 'sus' işareti yapardı. Ben durumu anneme anlattım. Hatta annem de bu duruma çok üzüldü ve ağladı. Bir kere ben uyurken S.S. odama gelerek, benim pantolonumu indirmeye çalıştı" diye konuştu.

Duruşma boyunca çocuklarına şikayetçi olmamaları yönünde telkinde bulunduğunu gören heyet, C.O.'yu tercüman aracılığıyla uyardı. Ardından S.S.'den şikayetçi olup olmadığı sorulan H.O. "Anneme sorabilir miyim" diye yanıtladı ve heyetten olumsuz yanıt alınca bir süre durakladıktan sonra şikayetçi olmadığını bildirdi.

Anne C.O. ise S.S.'den şikayetçi olmadı. Kızlarının çok fazla televizyon seyrettiği için etkilenmiş olabileceğini savunan C.O., "S.S'nin çocuklarıma vurduğunu herhangi bir şekilde görmedim. Sadece ders çalışmayıp televizyon izledikleri için kendilerine kızardı. Çocuklar televizyondan görüp uydurmuş olabilirler. S.S'nin serbest bırakılmasını istiyorum" diye konuştu.

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan S.S. de suçlamaları kabul etmedi. Çocukların yalan söylediğini aktaran S.S., kız çocuklarına istismarda bulunmadığını ve darp etmediğini öne sürdü. S.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum cinsel istismar

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