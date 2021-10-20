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Erzurum Ticaret Borsası

20.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,02 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaşKg29,7053,8434,02HTSYeşil mercimekKg18,0018,0018,00HTSİnek sütüKg2,002,902,37HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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