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Erzurum Ticaret Borsası

21.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg50,0061,0053,43HTSCivil peynirKg25,9325,9325,93HTSİnek sütüKg2,002,702,65HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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