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Erzurum Ticaret Borsası

02.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağının kilogramı 60 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg60,0060,0060,00HTSKaşar peyniriKg48,0048,0048,00HTSİnek sütüKg3,403,403,40HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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