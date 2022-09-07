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Erzurum Ticaret Borsası

07.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSYağlı peynirKg66,0066,0066,00HTSİnek sütüKg7,507,507,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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