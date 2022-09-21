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Erzurum Ticaret Borsası

21.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,91 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg89,0095,0093,91HMSCivil peynirKg21,0040,0032,64HTSHMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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