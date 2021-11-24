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Erzurum’un Venk Vadisi tarih kokuyor! Onlarca mağara keşfedilmeyi bekliyor

24.11.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Timurkışla Mahallesi’nde bulunan Venk Kilisesi ve yüzlerce irili ufaklı mağara keşfedilmeyi bekliyor.

Erzurum’un Venk Vadisi tarih kokuyor! Onlarca mağara keşfedilmeyi bekliyor

Oltulu doğa severler bu haftaki doğa yürüyüşlerini Venk deresinde yaptılar. İlginç vadide yürüyen doğa severler Venk deresine hayran kaldı. Define avcıları tarafından tahrip edilen Venk Kilisesi’nin sadece arka duvarı ayakta kalmayı başarmış durumda.

Şenkaya Timurkışla Mahallesi sakinlerinden Venk Sokak’ta ikamet eden Nihat Dinç, "Bu kilise yıllardır tahrip olmuş bir şekilde duruyor. Biz buranın restorasyonu yapılıp turizme açılmasını istiyoruz. Fakat şartlarımız ne kadar uygun ne kadar yapabiliriz bu konuda herhangi bilgimiz yok. Bu kilise yapılıp turizme kazandırılırsa köyümüzde bölgemizde faydası olur diye düşünüyorum. Venk deresinde eskiden yaşam olan birçok mağara var, bunlar gün yüzüne çıkarsa köyümüze çok faydası olur diye düşünüyoruz" dedi.

“ÇOK İLGİNÇ BİR DOĞA GÖRÜNTÜSÜNE SAHİP”

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Oltulu doğa sever Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise, "Bu haftaki gezimizi Timurkışla denen dereye yaptık. Burası çok ilginç doğa görüntüsüne sahip yapı olarak dere içinde kanyon. Burası belki yüzlerce mağara var ayrıca 1500-2000 yılına dayanan eski antik yapılar var, gezip görmeye değer bir bölge, herkese tavsiye edebiliriz" dedi.

Doğa sever Avukat Muharrem Kalyon ise, "Bugünkü yürüyüşümüzü Timurkışla Mahallesi Venk vadisine yaptık, çok güzel bir vadi. Devasa mağaralar var yürüyüş için ideal bir bölge turizme kazandırılması lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İsmail Hakkı Ekinci de, "Çok ilginç mağaralar var, herkesin gelip görmesi lazım burayı. Çok güzel bir yürüyüş parkuru yapılarak turizme kazandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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