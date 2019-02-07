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Erzurumspor'dan skandal Özgür Yankaya paylaşımı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 07.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Erzurumspor'dan şok bir paylaşım geldi. Kulübün resmi twitter hesabından ''Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar...'' paylaşımı yapıldı ve 'Operasyon çocuğu Özgür Yankaya' denildi. Erzurumspor daha sonra bu paylaşımı silerken, kamuoyundan özür diledi.

Erzurumspor'dan skandal Özgür Yankaya paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, resmi twitter hesabından hakem Özgür Yankaya ile ilgili şok bir paylaşım yapıldı.

Özgür Yankaya'nın fotoğrafının üzerine 'Operasyon çocuğu Özgür Yankaya' yazılırken, ''Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar...'' açıklaması yapıldı.

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ERZURUMSPOR ÖZÜR DİLEDİ

Erzurumspor'un Twitter hesabından atılan bu tweet kısa bir süre sonra silinirken konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Konu ile ilgili hemen bir açıklama yapan Erzurumspor'da ''Kulübümüzün twitter hesabından yapılan bizleri de üzen nahoş paylaşımdan dolayı futbol kamuoyundan özür dileriz. Söz konusu arkadaşın görevine son verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Özgür Yankaya hakkında yapılan bu skandal paylaşımın ardından sosyal medyada Erzurumspor, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Özgür Yankaya

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