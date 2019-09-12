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Esaretin Bedeli filminin yönetmeni, filmin IMDb birinciliğine karşı çıktı

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Esaretin Bedeli'nin yönetmeni Frank Darabont, filmin IMDb birinciliğine karşı çıktı: 'Daha iyi bir film biliyorum'

Esaretin Bedeli filminin yönetmeni, filmin IMDb birinciliğine karşı çıktı

IMDb'de uzun zamandır birinci sırada yer alan Esaretin Bedeli'nin (The Shawshank Redemption) yönetmeni Frank Darabont, filminin böyle bir başarıyı hak ettiğinden emin değil.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Stephen King'in romanından uyarlanan hapishane draması 25 yıl önce gösterime girmişti ve o tarihte alkışlandığında filme duyulan hayranlık her geçen yıl daha da derinleşti.

Film veritabanında 10 üzerinden 9,3 alan film, Ucuz Roman (Pulp Fiction), 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) ve Schindler'in Listesi (Schindler's List) gibi filmlerin üstünde yer alıyor.

Darabont hayli onurlanmış olsa da, filminin daha iyi olduğundan emin olmadığı bir film var. Paste Magazine'e konuşan Darabont, "Benim için çok gerçeküstü bir durum. Bu listeye bakıp tabii ki The Godfather ve Citizen Kane'i görüyorum ve yardımcı olamazsınız fakat bir düşünün, 'Gerçekten Shawshank, The Godfather'dan daha mı iyi?' Buna inanmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Darabont sözlerine, "Fakat bu tip şeylerde son karar verici izleyici. Bu hayli memnuniyet verici" diye devam etti.

Filmden kalanlar üzerine düşüncelerini belirten Darabont, "Filmi çekme deneyimi çok uzun zaman önceydi. Ne zaman geri dönüp baksam çoğunlukla oyunculuğun ne kadar iyi olduğu konusunda hayran kalıyorum. O zaman böyle bir kasta sahip olduğumuz için minnettarım" dedi.

Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film, En İyi Film ödülü dahil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti fakat ödüllerin hiçbirini kazanamamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Tim Robbins Stephen King Morgan Freeman Esaretin Bedeli The Shawshank Redemption

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