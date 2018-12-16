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Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2018 23:59 | Son Güncelleme

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan "Esaretin Bedeli'nin tiyatro oyunu, Zorlu PSM'de prömiyerini kapalı gişe olarak yaptı. Ayakta alkışlanan oyunun final sahnesinde Kerem Alışık, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil & Burak Sağyaşar, Deniz Uğur, Hilal Altınbilek, Yıldız Kültür, Gamze & Nedim Keçeli, Selen & Engin Keçeli gibi ünlü isimler, "Esaretin Bedeli" oyuncularının heyecanını paylaşarak, onları yalnız bırakmadılar.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor.

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25 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, dekoru Tayfun Çebi ve kostümleri Dilek Kaplan tarafından yapıldı.

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OYUNUN KONUSU
Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.

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