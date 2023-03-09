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Esas Yalı Çapkını iddiası ortalığı karıştırdı, duyan inanamadı! Meğer asıl Ferit ve Seyran...

09.03.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günlerinin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi, yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterleri için daha önce farklı oyunculara teklif götürüldüğü iddia edildi.

Esas Yalı Çapkını iddiası ortalığı karıştırdı, duyan inanamadı! Meğer asıl Ferit ve Seyran...

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Her hafta farklı konularla gündeme gelen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin Seyran ve Ferit karakterleri için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif götürüldüğü fakat iki ismin de teklifi kabul etmediği iddia edildi.

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Bu iddiayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmezken, konu, dizinin takipçilerini adeta ikiye böldü.

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"İYİ Kİ BU İKİLİ KABUL ETMİŞ"

Sosyal medya kullanıcılarından dizi ile ilgili bu yeni iddiaya farklı tepkiler geldi. Kimi Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un 'role daha çok yakışacağını' söylerken kimi de 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Seyran ve Ferit karakteri için biçilmiş kaftan olduğunu' söyledi.

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Kullanıcılar Seyran ve Ferit iddiası için, 'Çağatay Ulusoy, geçen sene #YalıÇapkını dizisinin senaryosunu beğenmeyip revize ettirdiğinde “şımarıklık” ve “ego” gibi linçlere maruz kalmıştı. Bir bildiği varmış adamın. Helal olsun Çaça’ya', 'Çağatay Ulusoy senin yali çapkını senaryosunu reddeden ellerin dert görmesin yoksa biz bu çocuğu nasıl kesfederdik #MertRamazanDemir #YaliCapkini #Seyfer' gibi yorumlarda bulundular.

ALP NAVRUZ'A DA TEKLİF GİTMİŞ

Seyran karakteri için Afra Saraçoğlu ile anlaşmaya varıldıktan sonra, Ferit karakteri için Alp Navruz'a da teklif götürüldüğü iddialar arasında.

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Ünlü oyuncunun o dönem, şu an TRT1'de salı akşamları ekrana gelen Yürek Çıkmazı dizisindeki Halil Tekin karakteri için anlaşma yaptığı ve bu nedenle Yalı Çapkını'nı reddettiği iddia edildi.

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