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'Escobar' temalı partiye ünlü akını! Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel...

02.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeci Adnan Çam, yeni yaşını “Escobar” temalı partiyle kutladı. Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği gecede Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu gibi isimler de yer aldı.

'Escobar' temalı partiye ünlü akını! Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel...

İşletmeci Adnan Çam’ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi.

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Çam'ın kızı Güneş Çam’ın organize ettiği “Escobar” temalı partiye ünlü isimler de katıldı. İşletmeci, sahte dolarların havaya saçıldığı gecede üzerinde Escobar’ın resimlerinin olduğu bir pasta kesmeyi de ihmal etmedi.

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PARTİYE ÜNLÜ AKINI

Adnan Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği etkinlikte 2010 yılında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel ile basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi Damla Çakıroğlu da yer aldı.

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Geceden fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşıldı.

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