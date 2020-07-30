Eşe güzel sözler: Eşinizin kalbine dokunacak aşk dolu sözler

Dünyaevine giren çiftler mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini ister. Evlilik yıl dönümü, doğum günü ve diğer özel günlerde yapılan jestlere aşk dolu sözlerin eklenmesiyle aradaki sevgi bağı güçlenir. Evli çiftlerin arasında bir kırgınlık yaşandığında eşe güzel sözler söyleyerek kalpler fethedilir. İşte, uzun süren mutlu evlilikler için eşinize söyleyebileceğiniz en güzel sözler...
Sevginizi haykırmak için ''Eşime güzel sözler söyleyerek sürpriz yapmak istiyorum'' diyorsanız buradaki en anlamlı eşe güzel sözleri inceleyebilirsiniz.
Sen yanımdayken her şey anlamını yitiriyor ve yalnız sen kalıyorsun kalbimin derinliklerinde. Seni çok seviyorum canım...
Hayattaki en büyük sırrımı açıklıyorum: Gülüşünü başka, seni başka seviyorum.
İnsanın bir eşinin olması hayattaki zorlukların ne kadar güçsüz olduğunu kanıtlıyor.
Annene teşekkür etmem gerekir; senin gibi harika bir insanı dünyaya getirdiği için...
Her akşam eve geldiğimde kapıyı senin açmanla beraber onca yorgunluk ve hüzün birden kayboluyor.
Senin varlığın neredeyse benim için de huzur orada. Hayat ''sen'' olunca anlam kazanıyor sevdiğim.
Mantığıma meydan okuyup kalbimin sesini dinliyorum; sadece seni anlatıyor bana...
Bu gözler bir tek seni gördü, bu kalp bir tek seni sevdi, bu akıl da bir tek senin için baştan gitti...
Bazen bir çift güzel söz sevginizin büyüklüğünü anlatmaya yeter. Eşe kısa güzel sözler söyleyerek özlü bir ifade şekli oluşturmak istiyorsanız bu cümlelerden yararlanabilirsiniz.
Her sabah senin varlığına şükrederek uyanıyorum.
Kaderimi seni bana yazdığı için seviyorum.
Başımın ağrısına en iyi ilaç huzuru bulduğum omuzların oldu.
Nefes alıyorum zannederdim, ta ki kokunu içime çekene kadar.
Kalbimi sana vermekle hayattaki en güzel eylemi yaptım.
Bana nasılsın diye soranlara kendimi değil seni anlatıyorum.
Kanatlarım yok uçamam ama sana olan sevgimle mutluluktan uçuyorum bir tanem.
Hastalanınca iyileştirecek doktor çoktur fakat sana olan aşk hastalığıma derman olacak kimse yoktur.
Kalbimin anahtarını sana teslim ediyorum.
Senin yanındayken bir tek zamana düşman oluyorum.
Bu zorlu hayatta huzur ve mutluluk bulduğum yer sadece senin gözlerin oldu.
Sen bende heves değil, nefessin.
Yaşam, keşke sonsuz bir zaman diliminde öylece geçseydi ve her gün aşkımı anlatsaydım sana...
Soranlara sevmek güzel fakat sevilmek daha da güzel diyorum.
Sözler kalbin aynasıdır diyenlerdenseniz, eşe uzun güzel sözler söyleyerek sevginizi tarif edebilirsiniz.
Geceye inat eder güneş doğar, ağaca inat eder dal çoğalır, ölüme inat eder insanlar çoğalır... Ben mi? Sevgili eşim ben, aklıma inat büyütüyorum sana olan sevgimi.
Seninle evleninceye kadar anladım ki çiçekler, ağaçlar, kuşlar ve güneş aşk dolu sözlere ilham oluyormuş. Biliyor musun; çiçeklerin kokusuyla, ağaçların eşsiz güzelliğiyle, kuşların alımlı halleriyle, güneşin neşesiyle bir de seninle hayatı yeniden keşfediyorum. Şair oldum sayende...
Seninle ilk tanıştığımız an hep aklımda; pembe rujun, rüzgarla dans eden saçların ve mor elbisen... Konuşurken gülen gözlerin hala aynı bakıyor bana. Ben de sana... İlk günkü gibi seviyorum seni...
Acıyorum seni tanımadan geçen zamana. Hayat bu muydu diyorum şimdi; çünkü seni tanımak, seni sevmek ve seni anmak anlam katıyor her saniyeme. Kendime çok kızıyorum, seninle daha önce nasıl tanışamadım diye.
Senin eşin olmak dört mevsimi aynı anda hissetmek gibi güzel. Gülüşünle içime sıcaklık katıyorsun, gözlerin yağmur gibi akıyor kalbime... Bir de uyandığımda senin yokluğunun korkusu sarıyor beni, üşüyorum sevdiğim.
Yüreğimin en derin ve özel yerinde hapsettim seni. Aşkımız anahtar oldu kapıları kilitleyen... Öyle bir sürgü çekildi o kapıya, kimse cüret edemez açmaya.
Her şeye sahip olunca zengin olmuyor insan. Senin gibi yüreği temiz, sevgisi tam olması kafi. Bütün ülkeleri dolaşınca gezgin olmuyor insan. Sen zaten her günüme bir güneş gibi doğuyorsun, bütün güzellikler sende birleşiyor.
Sen, aşk için söylenen sözler gibisin. Anlatırken duygulandıran kelimelerin harflerinde saklısın. Hangisini bir araya getirsem aşkımızı söylüyor. İşte, sevdiğim görüyor musun her şey seninle anlam kazanıyor.
Sevdiğinizi istemeden kırmış olabilir ve bunun sonucunda pişman olmuş olabilirsiniz. İşte, siz de eşe güzel sözler söyleyerek kendinizi affettirme şansı yaratın. En anlamlı, kırılan eşe güzel sözler sizler için derlendi.
İnsan en çok sevdiğine kırılır, sen de bana çok kırıldın bir tanem. Gözlerini benden uzak tuttuğun her saniye aklımı başıma getirdi. Beni sensizliğe hapsetme, ne olur!
Sözlerimin kalbini bir ok gibi yaralayacağını bilseydim, ömür boyu konuşmazdım canım. Hatasız kul yoktur ama böyle bir hatayı da yapmak istemezdim. Affet beni...
Beyaz barış güvercinleriyle haber yollasam, o bile üzülür seni böyle kırdığıma... Özür dilerim...
Kırmızı güller yolladım sana sevgilim. Onlar belki özür dilemenin resmini çizerler sana. Belki de seni kıran eşini affet diye yalvarırlar. Ne olur onları iyi dinle!
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