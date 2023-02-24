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Eşek nasıl yazılır, eşek yazımı nasıl olmalıdır? Eşek mi eşşek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

17.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde farklı kelime türleri bulunur. Bu kelimeler basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 yapıdadır. Basit kelimelerde kimi zaman yazım yanlışları olabilir. Sözcüklerde bazen fazladan bir harf veya eksik bir harf de bulunabilir. Eşek sözcüğü de basit kelimeler kategorisinde yer alır. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan ve oldukça yazımı karıştırılan eşek kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Eşek nasıl yazılır, eşek yazımı nasıl olmalıdır? Eşek mi eşşek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, tarihi oldukça zengin ve köklü bir dildir. Bunda geçmişinde pek çok kapsamlı ve geniş alandaki sözcükleri de beraberinde getirmesi etkili olsa da başka dillerle olan etkileşiminden de birçok sözcüğü alışveriş yoluyla kelime haznesine katmıştır. Sözcükler zaman zaman çeşitli ek ve hal yapıları alıp bambaşka anlamlarda olan yeni sözcükler de oluşturmuştur. Sözcüklerin bu denli fazla olması yıllar geçtikçe telaffuz ve yazım sıkıntılarını da beraberinde getirmiştir. Bazı kelimelerin söylemi bilinirken nasıl yazıldığının karıştırılması bu durumun başlıca örneklerinden biridir.

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Eşek nasıl yazılır?

Günümüzde eşek sözcüğü sık sık kullanılır. Geçmişten bugüne eşek mi yoksa eşşek mi yazılacağı oldukça karıştırılmıştır. Kelimenin asıl yazımı ve nasıl yazılması gerektiği TDK yazım kurallarına göre belirlenir. Eşek yazımı gibi karşılık geldiği anlam da ayrıca merak konusudur. TDK'ye göre eşek kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı
  • Odun kesme, duvar örme, sıva yapma vb. işlerde kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa.
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Eşek mi eşşek mi?

Eşek yazımı oldukça karıştırılır. Günümüzde sık sık kullanıldığından dolayı zamanla yazım olarak nasıl yazılacağı karıştırılmaya başlanmıştır. Bu durumda "Eşek mi, eşşek mi doğru yazımdır?" sorularını da beraberinde getirmiştir. Basit ve cins bir kelime olarak tanımlanan eşek TDK kurallarına göre birleşik yazılmalıdır. Eşek kelimesi birçok anlamda çeşitli cümle örneklerinde bulunur. Günlük hayatta sık sık kullanılan eşek kelimesi eşşek olarak yazıldığında yazım yanlışı yapılmaktadır. Eşek şeklinde yazıldığında doğru kullanım sağlanacaktır. Eşek sözcüğünün doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Bu görüp görülebilecek en iyi eşek gözleriydi. (Doğru kullanım)
  • Eşek, küçük bebeği oldukça sevmişti. (Doğru kullanım)
  • Eşşekler çirkin gibi gelse de gözleri güzel hayvanlardır. (Yanlış kullanım)
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