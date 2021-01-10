YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Esentepe’ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar başladı

Esentepe’ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar başladı

10.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarına bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarına başladı.Gidiş-geliş şeklinde yaya yolları ve bisiklet yolu ile nitelikli bir yolu Melikgazi’ye kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarına bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarına başladı.
Gidiş-geliş şeklinde yaya yolları ve bisiklet yolu ile nitelikli bir yolu Melikgazi’ye kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılında 170 kilometre asfalt serimi ile bir rekora imzamızı attık. İlçede seri ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Esentepe Mahallesi’nde iki önemli bulvar arasında bağlantı sağlayacak yeni yolumuzun alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı kurumlarının çalışması da yapıldıktan sonra yolumuzda üst yapı çalışması olacak. Burada seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. İhtiyaçları hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Burada 1 kilometre uzunluğu, genişliği ise 25 metre olan yeni bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Çift gidiş-geliş olan bu yol ile bu bölgede trafik rahatlayacak ve seri hale gelecektir. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık. Planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Başkan Çolakbayrakdar’ın gönüllere dokunan projeleri geniş yankı uyandırdı

Başkan Çolakbayrakdar’ın gönüllere dokunan projeleri geniş yankı uyandırdı

Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor

Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor

Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor

Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediyesi’nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.