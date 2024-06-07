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    4. Lisenin önüne yapıştırılan ilan tepki çekti! "Bana eşlik edecek zayıf, kısa bir kız çocuğu arıyorum"

    Lisenin önüne yapıştırılan ilan tepki çekti! "Bana eşlik edecek zayıf, kısa bir kız çocuğu arıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 09:50
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    Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşayan ismi açıklanmayan Norveçli bir adamın lisenin önünde astığı arkadaşlık ilanı tepkilere neden oldu. 15 Euro karşılığında kendisine arkadaş aradığını dile getiren Norveçli adamın İngilizce ilanında "Bana eşlik edecek zayıf, kısa bir kız çocuğu arıyorum" ifadelerini kullandı.

    Lisenin önüne yapıştırılan ilan tepki çekti! "Bana eşlik edecek zayıf, kısa bir kız çocuğu arıyorum"

    Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşayan Norveçli bir adam bir lisenin kapısına bir arkadaşlık ilanı astı. İsmi açıklanmayan Norveçli adam ilanda "Bana 2 saatlik yürüşümde eşlik edecek zayıf ve kısa boylu bir kız öğrenci arıyorum. Bikini ve şort giymeli ve sigara içmemeli. 15 euro vereceğim, benimle tavernanın önünde Perşembe günü 13.00'te buluşun" ifadelerini kullandı.

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    İlanı velilerin fark etmesi üzerine durumu derhal Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine yetkililer, şahsın tutuklanması için kontrolleri hızlandırdı. Şehir genelinde yapılan koordineli aramalar sonrasında adamın yerinin tespit edildiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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    Yunanistan Rodos ilan lise rodos adası
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