Sosyal medyada tesadüfen görünce inanamadı! "Beni gizlice kaydetti ve internette video yayınladı"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta paylaşılan ilk buluşma görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Cailyn isimli bir kişi tarafından "Neden tüm ilk randevularım garip. Bu çok utanç vericiydi" notuyla paylaşıldı. Görüntüler TikTok'ta yaklaşık 9 milyon izlenmeye ulaşırken görüntülendiğinden habersiz olan kadın videoya tesadüfen rastladığını söyleyerek olayın detaylarını anlattı.

İkilinin flört uygulaması üzerinden tanıştıkları ilk randevusunda Cailyn gizli bir çekimle Julia Waters'i kaydetti. Genç kadının randevu sırasındaki "Gözlerinde kaybolabilirim... Ruhunun sularının derinliklerine yolculuk etmek istiyorum. Hadi yemek yiyelim, koşalım ve vahşi çocuklar gibi kaçalım." dediği duyuldu.

Sosyal medyada dolaştığı sırada tesadüfen kendisinin de olduğu gönderiyi gördüğünü dile getiren Water, "Senin sayfanda kendimi görmeyi beklemiyordum. Beni gizlice kaydetti ve internette video yayınladı. Ne kadar da ezikçe" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntülerin izinsiz bir şekilde çekilmesini eleştirdi.