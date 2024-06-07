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    4. Aralarındaki 31 yıllık yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eşinin annesinden daha büyük... "31 yaş farkının hiçbir anlamı yok"

    Aralarındaki 31 yıllık yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eşinin annesinden daha büyük... "31 yaş farkının hiçbir anlamı yok"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 10:27
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    Aralarında 31 yaş gibi şaşırtıcı bir yaş farkı bulunan bir çift, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu göstermek için yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede viral oldu. İkili insanların dışarıdan kendilerini gören insanların ilk başta şaşırdığını dile getirirken, "31 yaş farkının hiçbir anlamı yok" diyerek ilişkilerini savundu.

    Aralarındaki 31 yıllık yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Eşinin annesinden daha büyük... "31 yaş farkının hiçbir anlamı yok"

    MYNET|DIŞ HABERLER 33 yaşındaki Marjorie ve 64 yaşındaki Mark Jensen 2022 yılının Kasım ayında ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra Marjorie 28 ile Mark 59 yaşındayken sevgili oldu. Ardından ise ilişkilerini evlilik noktasına taşıdı. Ancak ikili ilişkilerinin ilk başında Mark'ın Marjorie'nin annesinden yaş olarak daha büyük olmasının aileyle tanışma konusunda gerginlik yarattığını itiraf etti. Zamanla sorunlarını aştıklarını belirten çift şimdiler 12 metrelik tekneleriyle birlikte dünyayı dolaşıyor.

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    Maceracı çift, Karayipler'den Fort Lauderdale, Florida'ya yelken açtıktan sonra şimdi Atlantik'i geçerek Londra'da vakit geçirecekleri ve ilk tanıştıkları Fransa'ya gitmeyi planlıyor.

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    Sosyal medyada aralarındaki yaş farkı nedeniyle sıklıkla eleştiri oklarının kendilerine yöneltildiğini ifade eden Marjorie, "Sanırım Mark ve ben tam bir uyum içindeyiz, aynı yerdeyiz, her şey birlikte çalışıyor, yaş farkını fark etmiyoruz çünkü aynı şeyleri aynı şekilde seviyoruz. Teknede, her gün, bütün gün oradayız ve okyanusun ortasındayken kesinlikle birbirimize güveniyoruz." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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