Kiraladığı evden salondan gelen seslere uyandı! Tanımadığı iki adamı karşısında gördü... "Senin burada ne işin var?"

TikTok'ta Kaya Summer isimli bir kadın ailesiyle birlikte tatile gittikleri sırada başlarına gelen ilginç bir olaydan söz edince viral oldu. Ailesinin San Diego'da bir hafta boyunca bir mülk kiraladığını anlatan genç kadın tatillerinin ikinci gününde davetsiz misafirlerini görünce şaşırdılar. Sabahın erken saatlerinde kiraladıkları mülkün salonundan sesler geldiğini anlatan kadın, davetsiz misafirlerin evin kendilerine ait olduğunu söyleyerek bağırdıklarını dile getirdi.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Kaya, ebeveynlerinin onlara rezervasyon onayı e-postasını göstermesine rağmen beklenmedik ziyaretçilerin aileyi zorla içeri girmekle suçladığını öne sürdü.İki kiracı grup arasındaki tartışmanın alevlenmesi ve sorunun bir türlü çözülememesi üzerine polisler devreye girdi.

Polislerin iki grubunda rezervasyon kağıtlarını incelediğini söyleyen Kaya, ailesinin şirkete şikayette bulunduğunu ve polis raporu da dahil olmak üzere gerekli tüm delilleri sunduğunu söyledi. Şirketin kendilerine gerekli açıklamaları yapmadığını anlatan Kaya şikayetçi olduklarını belirtti.