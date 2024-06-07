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    4. Bluzdan sarkan ipi yakmak isterken neredeyse dükkanı yakıyordu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Bluzdan sarkan ipi yakmak isterken neredeyse dükkanı yakıyordu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 14:05
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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler bir giyim dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye çekildi. Görüntülerde dükkan çalışanı olduğu tahmin edilen bir kişi bluzdan sarkan ipi yakmak istedi. Personelin arkasını dönmesiyle birlikte bluz bir anda tutuşmaya başladı. Anında yapılan müdahale sayesinde alev kısa sürede söndürüldü.

    TikTok'ta 'dubaduha' kullanıcı adıyla yapılan bir paylaşımda bluzdan sarkan ipi yakmak isteyen bir kişinin başına hiç tahmin etmeyeceği bir olay geldi. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde ipi yaktıktan sonra arkasını dönen adam bluzun tutuşmasıyla panik yaşadı. Dükkanın önünde bulunan diğer kişinin yardımıyla bluzun yakması söndürüldü.

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    O anlar sosyal medyadan, "Bluzdan sarkan ipi yakayım derken nasıl yangın çıkartıyorum" notuyla paylaşıldı.

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    O anlara sosyal medyada yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dikkatsiz her şeyi yapabilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abi aman dur sarkan ipi yakın derken dükkanından olacaksın" yorumunu yaptı.

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