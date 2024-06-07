Sosyal medyayı karıştıran UFO görüntüsü! Şehrin semalarında görüldü... Sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi

MYNET|DIŞ HABERLER İran'da sokaklarda yerel halkın net bir şekilde görebileceği seviyede UFO'ya benzeyen bir nesnenin uçtuğunu gösteren görüntüler sosyal medyada viral oldu. Yaklaşık 20 ışıktan oluşan üç halkadan oluştuğu anlaşılan dairesel nesnenin X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılmasından sonra komplo teorileri adeta havada uçuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gizemli dairesel nesnenin şehrin dört fakrlı noktasında görüldü ve yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikte olduğu belirtildi. Aynı zamanda dairenin görüldüğü noktalarda yerel halkın çınlama sesi duyduğu da iddialar arasındaki yerini aldı.

Tahran'da meydana gelen olay sosyal medyadaki kullanıcıları ikiye böldü; birçok kişi bunun gerçek bir UFO olabileceğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerdeki nesnenin drone olabileceğini söylerken bazıları ise yapay zeka ürünü olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nesnenin yanından geçtiği hiçbir bina yok. Kesinlikle yapay zeka" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanıyorum. UFO'lar gerçektir." yorumunu ekledi.







