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    4. Kocasını ve sevgilisini otel odasında yakaladı! Aldatılan eşin ailesi de saldırınca bir anda ortalık karıştı

    Kocasını ve sevgilisini otel odasında yakaladı! Aldatılan eşin ailesi de saldırınca bir anda ortalık karıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 09:29
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın kocası ve sevgilisini otel odasında yakaladı. Görüntülerde aldatılan eş ve ailesi, adam ve sevgilisini darp etti. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde aldatılan kadın ve ailesi bir otel odasında eşi ve sevgilisini bastı. Sevgilisi ve eşini aynı yatakta yakalayan kadın adeta sinir krizi geçirdi ve ikisine birden saldırdı.


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    Adamın sevgilisi kendisini korumya çalışırken kayınvalidenin onu tekmelediği ve yumrukladığı görüldü. Aldatan koca ise eşinin ve ailesinin saldırısından kendisini korumak için yastığı siper etti. Ancak adamın yastıklı savunması yeterli olmadı.

    Görüntüler Çin sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşıldı ve halihazırda 400 milyon kez görüntülendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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