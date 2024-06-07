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    4. Hayat pahalılığından dert yandı! Gözyaşlarıyla yaptığı paylaşımı TikTok'ta viral oldu..."Böyle olacağını tahmin etmemiştim"

    Hayat pahalılığından dert yandı! Gözyaşlarıyla yaptığı paylaşımı TikTok'ta viral oldu..."Böyle olacağını tahmin etmemiştim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 11:16
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    TikTok'ta 'mackmoan1988' kullanıcı adıyla paylaşım yapan iki çocuk annesi bir anne mali sıkıntılarını anlattığı bir TikTok videosu yayınlayınca sosyal medyanın gündemine yerleşti. Mackenzie Moan isimli kadın yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığını ve aynı zamanda doktora eğitimi aldığını söylerken maaşının yetmemesinden dert yandı.

    Hayat pahalılığından dert yandı! Gözyaşlarıyla yaptığı paylaşımı TikTok'ta viral oldu..."Böyle olacağını tahmin etmemiştim"

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Mackenzie Moan isimli bir kadın sosyal medyada gündem oldu. Eşi ve kendisinin tam zamanlı çalışmalarına rağmen maaştan maaşa yaşadıklarını söyleyen genç kadın, tüm faturalarını ödedikten sonra geriye sadece birkaç yüz dolar kaldığını dile getirdi.

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    Aşırı harcama yapamadıklarını, ipotek ve fatura ödemelerinin yapılmasından sonra her ay maaş gününe yetişme konusunda zorluk yaşadıklarını söyleyen Moan, "Kocam ve benim her şeyi doğru yaptığımızı hissediyorum.İkimizin de iyi işleri var. Ben kayıtlı bir hemşireyim, ben tam zamanlı çalışıyorum, o da tam zamanlı çalışıyor. Geçen Cuma maaş aldık ve ipoteğini ödedik, biraz yiyecek aldık, arabaya biraz benzin koyduk ve arkadaşlar, bugün Salı ve önümüzdeki Cuma'ya kadar yetecek 200-300 dolarımız var. Böyle olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

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    Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayat şartlarının düzeleceğine inandığını ifade eden Moan, "Rahat olacağımızı düşünmüştüm ama hiç de rahat değiliz. Büyürken bize 'Üniversiteye git, diploma al' denildi. Bunu yaptım ama şimdi ne olacak?Sadece mücadelemizi paylaşmak istedim, belki başkası da bağlantı kurabilir. Bir şeyler değişene kadar birbirimizi desteklememiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler." diye konuştu.

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    Klip 1,3 milyondan fazla izlendi ve yorum bölümüne adeta kullanıcılar akın etti. Pek çok kişi benzer durumda olduklarını söyleyerek Moan'a destek oldu.

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