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Esenyurt'ta yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir markete alışveriş için gelen 10 yaşındaki çocuk reyonların arasında gezerken, cebindeki 100 lirasını düşürdü. Tam o sırada arkasında bulunan yaşlı bir adam yavaşça parayı alarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete alışveriş yapmak için gelen 10 yaşındaki bir çocuk reyonları dolaşırken, cebinde bulunan 100 lirayı düşürdü. O sırada çocuğun hemen arkasında olan bir adam parayı gördü. Kimseye söylemeden ayağını kaşır gibi yapan yaşlı adam parayı yerden alarak cebine koyup olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden çocuk panik içinde 100 lirasını aramaya başladı.

Bu kadarına pes dedirten o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt market

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
o adamı o hale düşürenler utansın.
pek hoş olmamış
Ah yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya
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