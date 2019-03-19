Esenyurt'ta yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete alışveriş yapmak için gelen 10 yaşındaki bir çocuk reyonları dolaşırken, cebinde bulunan 100 lirayı düşürdü. O sırada çocuğun hemen arkasında olan bir adam parayı gördü. Kimseye söylemeden ayağını kaşır gibi yapan yaşlı adam parayı yerden alarak cebine koyup olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden çocuk panik içinde 100 lirasını aramaya başladı.
Bu kadarına pes dedirten o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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