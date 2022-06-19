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Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı! "Mutsuzum, ağlıyorum"

19.06.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyuran Eser Yenenler, ilerleyen yıllarda kendi programının sunumunu üstlenerek ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Berfu Yıldız ile 2019'da hayatını birleştiren Eser Yenenler, son zamanlarda eşiyle YouTube üzerinden paylaşım yapıyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı! "Mutsuzum, ağlıyorum"

Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocukları bulunan Eser ve Berfu Yenenler çifti, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Çift en son, YouTube için çektikleri videoda takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Berfu Yenenler'in, bir takipçisinden gelen, "Her şeyin çok kötü olduğu bir dönemde nasıl güçlü kalıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"MUTSUZUM, AĞLIYORUM"

Berfu ve Eser Yenenler çifti evliliklerine yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. 2 erkek çocukları bulunan ikili, takipçilerinin sorularını video olarak yanıtlayıp sosyal medyaya yükledi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı!

Yenenler çiftine bir takipçileri, "Her şeyin çok kötü olduğu bir dönemde nasıl güçlü kalıyorsunuz?" diye sordu. Bu sorunun yanıtına Eser Yenenler enerjisini minimum düzeyde tuttuğunu ve kahve içtiğini söylerken Berfu Yenenler ise mutsuz olduğunu ve ağladığını söyledi. O soruya Berfu Yenenler şu yanıtı verdi: "Hiç güçlü kalamıyorum. Ağlıyorum genel olarak. Mutsuz oluyorum, bu ara mutsuzum bayağı ben ve ağlıyorum. Genel konularla alakalı mutsuzum. Kötü bir dönemdeyim ve güçlü kalmıyorum. Hep de güçlü kalamayız bence yani."

"ÇOCUK DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Kuzey Yenenler, Mete Yenenler adında iki çocukları olan çifte bir diğer takipçisinden ise, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu geldi. Bu soruya Berfu Yenenler, "Ben düşünürdüm ama hayat çok kötüleşmeye başladığı için moralim bozuluyor benim. Şu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Çok zor çocuk bakmak." yanıtını verirken Eser Yenenler de, "Bence de dinlenelim birazcık." dedi.

9 Haziran'da evliliklerinin yıl dönümünü kutlayan ikili, Instagram'da da romantik paylaşım yaptı. Eser Yenenler evlilik pozlarını paylaşarak şöyle yazdı: "Her geçen yıl daha da güzelleşen, derinleşen, kalablıklaşan evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun biricik karım"

Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı!

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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