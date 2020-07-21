Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den “kadına şiddete hayır” paylaşımı! ‘Erkek çocuğu annesi…’

27 yaşındaki üniversite öğrenci Pınar Gültekin’in 5 gündür kayıp olduğunun haberi büyük bir hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları genç kızı bulmak için haberi süratle paylaşırken 21 Temmuz’da gelen acı haber tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ormanlık alanda bulunan cesedin Pınar Gültekin’e ait olduğu ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden genç kızın cansız bedenin bulunmasından sonra olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Sanat camiası bir kez daha “kadına şiddete hayır” sesleriyle yankılandı. Pınar Gültekin olayının ardından sorumluluklarının arttığını söyleyen Berfu Yenenler’in paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı.

“Oğlumdan Sorumluyum”



9 Haziran 2019 tarihinde hayatını Eser Yenenler ile birleştiren Berfu Yenenler oğlu Kuzey’i kucağına aldıktan sonra erkek çocuğu annesi olarak endişelerinin arttığını belirtti. Oğlu Kuzey ile bir fotoğrafını koyan Berfu Yenenler “Bir erkek annesi olarak oğlumu yetiştirirken hata yaparsam diye ödüm kopuyor ödüm! Bir canlının, bir çocuğun, bir kadının yaşayacağı herhangi bir acıdan sorumlu olursa diye aklım çıkıyor! Her kadın yetiştirirken oğluna iyiyi, kadının kıymetini, hayvanların güzelliğini, başka bir canlının varlığının değerini öğretmek zorunda! Önce kendi oğlumdan sonra çevremdeki herkesten sorumluyum, hepimiz sorumluyuz. Şiddetin hiçbir türlüsüne kimse göz yumamaz!” ifadelerine kullandı. Berfu Yenenler’in paylaşımını destekleyen binlerce yorum ve beğeni yapıldı.



