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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den yeni açıklama! ‘Bir süre daha karantina...’

05.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den yeni açıklama! ‘Bir süre daha karantina...’

Geçen aylarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Eser Yenenler, hastalık süresinde eşi ve oğlu Kuzey’de ayrı karantina yapmayı tercih etmişti. İkinci çocuğuna hamile olan Berfu Yenenler eşi Eser’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailecek yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Berfu Yenenler’in paylaşımı sevenlerini sevindirdi.

İstanbul’un dışında bir orman evine yerleşen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün önlemlere dikkat ettiklerini belirten çiftten kötü haber gelmişti. Ünlü komedyen ve oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok dikkat etmesine rağmen koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Eşi Berfu Yenenler’in hamileliği ve oğlu Kuzey’in sağlığını düşünen çift ayrı ayrı karantina yapmayı tercih etmişti. Koronavirüs testi negatif çıkan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey’i de alarak ailesinin evine gitmişti. Sevilen çiftin hasreti sona erdi.

‘HALA DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ’

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Ünlü komedyen Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsü yendiğini müjdeledi. Eşi Eser’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Berfu Yenenler ise, “Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtsız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride bıraktık ve hepimiz iyiyiz. Eser’in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi, çok şükür. Eser’in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz...” ifadelerini kullandı.

İşte Berfu Yenenler’in paylaşımı;

berfu yenenler2

Eser Yenenler koronavirüsü yendiEser Yenenler koronavirüsü yendi


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