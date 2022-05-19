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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler influencer'ları yerden yere vurdu! "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim"

19.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalında çektiği Diss Turkey programının ilk bölümü yayınlanan Berfu Yenenler, programda influencer'lar hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Influencer çeşitlerini anlatarak önemli eleştirilerde bulunan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kendisi hakkında yapılan bazı linç ve eleştirilere de yanıt verdi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler influencer'ları yerden yere vurdu! "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında önemli açıklamalarda bulundu. Yenenler, influencer'ların yanlış bulduğu yönlerini eleştirdi ve kara bir tahta üzerinde influencer türlerini anlattı.

INFLUENCER'LARI YERDEN YERE VURDU!

Influencer olmayan kişilerin de influencer gibi davrandığını söyleyen Yenenler, meslekte anne influencer, yemek influencerı, az influencer gibi farklı influencer çeşitlerinin bulunduğundan bahsetti.

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İçerik üreticilerine yaptığı eleştirilerin yanı sıra kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Yenenler, kendi adına açılan sahte hesaplardan ve bu hesaplar yüzünden başına gelenlerden de bahsetti.

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"KOCA PARASI YİYORUM" DİYE TWEET ATILDI

Yenenler, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldıgını ve tweeti atanın kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.

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Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim" dedi.

"BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU BENİM OĞLUMDAN YAKIŞIKLI DİYE LİNÇ YEMİŞTİM"

Fenomen isim ayrıca yediği linçlerden de bahsederek "Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" dedi.


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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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