Eser Yenenler ve Berfu Yenenler arasında tuhaf tartışma: "Ne kadar pis olduğunu..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve "Miss Turkey 2015" güzellerinden Berfu Yıldız, sosyal medya sayesinde tanıştıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başladı. Çok kısa süre içinde de bu aşkı nikah masasına taşıyan ikili, evliliklerini oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırdı. Pandemi döneminde YouTuber ve influencer olarak büyük bir patlama yapan Berfu Yenenler, aile hayatını paylaşarak takipçilerinin gönlünde taht kuruyor. Çiftin sevimli çocukları Kuzey ve Mete, takipçilerin gözleri önünde büyüyor. Eser ve Berfu Yenenler ise sosyal medyadaki diğer çiftlerin aksine sadece mutluluklarını değil, yaşadıkları her türlü tartışmayı da paylaşıyor. Son olarak, çiftin arasında bir termos kavgası çıktı.

"Ne kadar pis..."

Berfu Yenenler, bu sabah yaşadığı ufak rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Kısa bir tedaviyle kendine gelen ünlü isim, kendisi serum yerken Eser Yenenler'in neler yaptığını kahkahalarla anlattı. Eser Yenenler, eşi tedavi görürken bir kahvecideki termosların peşine düşmüş. Sonra da, görevliden termosa kahve koymasını rica eden Eser Yenenler'e, eşi, "Pis bu termos. Hastaneden bahsediyoruz sonuçta." diyerek çok güldü. Satıcı da duruma şaşırıp, "Eser Bey isterseniz yıkayıp öyle koyalım." demek zorunda kaldı. Berfu Yenenler de "Ne kadar pis bir insan olduğunu her yerde afişe etmek zorunda mısın?" diyerek eşini mahcup etti.



