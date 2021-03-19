Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz

Oğuzhan Koç ile birlikte Anadolu Lisesinde okuduğu dönemde kurdukları müzik grubu ile sahne hayatlarının nasıl başladığını anlatan ünlü komedyen, "Oğuzhan müzikte çok iyiydi, ben sahnede. O zaman Oğuzhan müziğin Fatih Erkoç’u, ben de Fatih Ürek’iydim" dedi.

'ASLINDA BELEDİYE BAŞKANI OLACAKTIM'

Daha çocukluk yıllarında Bursa’da yerel bir televizyonda katıldığı bir programda belediye başkan vekiline soru yöneltirken çekilen görüntülerini paylaşan Yenenler, aynı programda klip arasında gerdan kırarken ki görüntüleri ile ilgili olarak ise, "Aslında belediye başkanı olacaktım. Biraz oynamamı isteyen kameraman arkadaş sayesinde komedyen oldum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Gençlik Kulübü’nün tanıtım toplantısında sunuculuğu ünlü komedyen Eser Yenenler yaptı. Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Bursa’da pek çok hatırası olduğunu belirten Yenenler, gençlik yıllarında çekilen daha önce hiç görülmemiş videolarını izletti.



19 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER

2002 yılında Oğuzhan Koç ile birlikte Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde öğrencilik yıllarında kurdukları müzik grubu sayesinde sahne ile tanıştıklarını anlatan Yenenler, ilk kez verdikleri konserin görüntülerini izletti. 19 yıl önce yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir faaliyetinde binlerce genci coşturan Yenenler, videoda arkadaşlarına, "Biz çılgınlar gibi eğlenmek için buradayız. Siz de müziğin ritmine kendinizi verir misiniz arkadaşlar" diye sesleniyor. Sahne arkadaşı ünlü müzisyen Oğuzhan Koç’un okul yıllarından itibaren müzikte, kendisinin de sahnede çok iyi olduğunu anlatan Eser Yenenler, "Oğuzhan o zaman müziğin Fatih Erkoç’u ise, ben de Fatih Ürek’i idim" dedi.