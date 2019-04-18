ESET tüm dünyada büyüyen bir dolandırıcılık dalgasına dikkat çekiyor: Pornografik şantaj!

Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET, kurbanları e-posta üzerinden ödeme yapmaları yönünde tehdit eden uluslararası bir dolandırıcılık vakası tespit etti. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic’in verdiği bilgiye göre “Siber saldırganlar, yaklaşık 0.43-0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor.”

Kubovic, “Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor” dedi.

SEXTORTION

Bu tür dolandırıcılık vakaları ‘sextortion’ olarak tanımlanıyor. ESET tarafından tespit edilen önceki sextortion dolandırıcılık dalgalarında bu e-postaların çoğunlukla İngilizce olduğu görülmüştü. Ancak son saldırı dalgasında aralarında Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu yeni hedeflere odaklanan yerel versiyonlar dikkat çekiyor.

"ASLINDA BÖYLE BİR VİDEOYA SAHİP DEĞİLLER"

ESET’in tespitlerine göre saldırganlar aslında kurbana ait böyle bir videoya sahip değiller. Benzer e-posta dolandırıcılıkları yeni şeyler değil ve yıllardır meydana geliyor. ESET, antispam teknolojisi sayesinde kullanıcılarını buna benzer tehditlerden koruyor. Sextortion, saldırganın kurbana ait gerçek fotoğrafları ya da sahte bir hesap üzerinden gerçekleştirilmiş samimi bir konuşmasını ele geçirdiği durumlarda da gerçekleşebilir.