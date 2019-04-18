Mynet Trend

ESET tüm dünyada büyüyen bir dolandırıcılık dalgasına dikkat çekiyor: Pornografik şantaj!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, özellikle cinsel içerikli videolar izleyen kişilerden para koparmak üzere tasarlanmış sahte e-posta mesajlarına karşı bilgisayar kullanıcılarını uyarıyor. Mesajlarda siber saldırgan, kurbanı pornografik içeriği izlerken web kamerası yoluyla kaydettiğini iddia ederek para talep ediyor. ESET, sözkonusu mesajların Türkçe dahil en az 7 dilde hazırlandığını tespit etti.

ESET tüm dünyada büyüyen bir dolandırıcılık dalgasına dikkat çekiyor: Pornografik şantaj!

Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET, kurbanları e-posta üzerinden ödeme yapmaları yönünde tehdit eden uluslararası bir dolandırıcılık vakası tespit etti. ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic’in verdiği bilgiye göre “Siber saldırganlar, yaklaşık 0.43-0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor.”

Kubovic, “Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor” dedi.

SEXTORTION

Bu tür dolandırıcılık vakaları ‘sextortion’ olarak tanımlanıyor. ESET tarafından tespit edilen önceki sextortion dolandırıcılık dalgalarında bu e-postaların çoğunlukla İngilizce olduğu görülmüştü. Ancak son saldırı dalgasında aralarında Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu yeni hedeflere odaklanan yerel versiyonlar dikkat çekiyor.

"ASLINDA BÖYLE BİR VİDEOYA SAHİP DEĞİLLER"

ESET’in tespitlerine göre saldırganlar aslında kurbana ait böyle bir videoya sahip değiller. Benzer e-posta dolandırıcılıkları yeni şeyler değil ve yıllardır meydana geliyor. ESET, antispam teknolojisi sayesinde kullanıcılarını buna benzer tehditlerden koruyor. Sextortion, saldırganın kurbana ait gerçek fotoğrafları ya da sahte bir hesap üzerinden gerçekleştirilmiş samimi bir konuşmasını ele geçirdiği durumlarda da gerçekleşebilir.

1555510025_I__ngilzce

"KENDİ POSTA ADRESİNDEN GELMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Mevcut dolandırıcılığı öncekilerden farklı kılan şey, sosyal mühendislik kullanılarak cihazlarında porno içerik izleyen kullanıcıların hedeflenmesi. E-postalar herkese gönderiliyor ve porno içerik izleyen kullanıcıların bu aldatmacaya kanarak yanıt vermesi bekleniyor. Hatta önceki versiyonlardan bazıları, dolandırıcılığa yönelik e-postanın ‘kurbanın kendi e-posta adresinden’ gelmiş gibi görünmesini sağladı ve bu da saldırganın cihazı hacklediğine ilişkin iddialarını destekledi.

Bu dolandırıcılığın daha eski bir versiyonunda ise, saldırgan kurbanın şifresini bildiğini iddia etti ve buna kanıt olarak şifreyi e-posta gövdesinde paylaştı. Bu durumda saldırgan, muhtemelen milyarlarca gerçek oturum açma bilgileri içeren büyük veri sızıntılarının bazılarından bu verileri elde etti. Eğer kullanıcı kendisine gönderilen şifreyi gerçekten kullandıysa, acele ederek ödeme yapmaya karar verebilir.

"HASSA BİR KONUYU FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Dolandırıcılık, pornografinin hassas bir konu olması nedeniyle etkili oluyor. Çoğu kullanıcı, pornografik içeriğe sahip sayfaları gizlice ziyaret ediyor. Doğal olarak aile, yakın çevre veya iş arkadaşlarının bu ziyaretlerden haberdar olması, oldukça rahat edici bir hal alacaktır.

ACELECİ DAVRANMAYIN

ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, "Posta kutunuzda böyle bir e-posta bulursanız, aceleci davranmaktan kaçının. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin. Saldırgan gerçek parolanızı listelerse, parolanızı değiştirmenizi ve belirtilen platformda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmenizi öneririm. Gerçekten de birçok durumda saldırganlar aslında giriş bilgilerini test ederek en azından mesajlarını yaymak için ele geçirilen hesabı kullanır. Ayrıca, cihazınızı zararlı yazılımları ve web kamerasının izinsiz kullanımı gibi diğer sorunları algılayabilen güvenilir güvenlik yazılımlarıyla koruyun. ESET güvenlik yazılımları ‘Web Kamerası Koruması’ özelliyle kullanıcıları bu tür sızıntılara karşı korur” diye konuştu.

ESET-Parental-Control-for-Android_card

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunulduFortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu
Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylarMeizu 16s fiyatı ve diğer detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ESET pornografik şantaj internet siber saldırı güvenli internet

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylar

Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylar

HP EliteBook x360 inceleme altında

HP EliteBook x360 inceleme altında

Zenfone 6 FCC’de ortaya çıktı

Zenfone 6 FCC’de ortaya çıktı

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi

Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.