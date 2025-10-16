Eşi ayrılmak istedi, köprü üstüne çıktı

Mynet Trend

Bursa'da eşinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen Metin A., bunalıma girerek intihara kalkıştı. Üst geçidin çatısına çıkarak intihara kalkışan Metin A., polis ekiplerinin yardımıyla ikna edilerek indirildi. Olayı soluksuz izleyen çevredeki vatandaşlar, Metin A.'nın sorunsuz indirilmesini alkışladı.

İnegöl-Alanyurt yolu üst geçitte meydana gelen olayda, eşinin ayrılmak istediği iddia edilen Metin A. (42) bunalıma girdi. Şahıs üst geçit çatısına çıkıp kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı yarım saat süren ikna çalışması sonucu çıktığı yerden indirdi.

İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen öğrenciler, üst geçitten adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar. Metin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa
