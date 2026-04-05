Eşi benzeri yok! Hristiyanlık tarihinde 1300 yıllık keşif: Sanılandan çok başka çıktı

İsrail’de yapılan arkeolojik kazı, Hristiyanlık tarihine dair ezberleri bozabilecek bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Uzmanlara göre ortaya çıkarılan nadir mermer eser, vaftiz ritüellerine ilişkin bilinenleri tamamen değiştirebilir.

TARİHİ KEŞİF HİPPOS ANTİK KENTİ’NDE YAPILDI

Arkeologlar, Celile Gölü yakınlarında bulunan Hippos Antik Kenti’ndeki bir katedral kalıntısında kazı yaparken dikkat çekici bir buluntuya ulaştı. İncil’e göre İsa’nın yaşamının büyük bölümü bu bölgede geçtiği için keşif, dini tarih açısından da büyük önem taşıyor.

ÜÇ YAĞLI GİZEMLİ MERMER NESNE

Kazılarda bulunan mermer eser, üzerinde üç ayrı yarım küre şeklinde oyuk barındırıyor. Araştırmacılar bu oyukların, farklı kutsal yağların konulması için kullanıldığını düşünüyor.

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta vaftiz sırasında genellikle iki farklı yağ kullanılıyor: biri suyla yapılan vaftiz öncesinde, diğeri ise sonrasında uygulanıyor. Ancak bu yeni buluntu, geçmişte üç farklı yağ ile bir ritüelin uygulanmış olabileceğine işaret ediyor.

“HİÇBİR BENZERİ YOK”

Kazı ekibinin başındaki Michael Eisenberg, keşfin önemine dikkat çekerek, bulunan objenin Hristiyan ritüellerini anlamak açısından eşsiz olduğunu belirtti. Eisenberg, vaftiz havuzunun yakınında ortaya çıkarılan bu litürjik nesnelerin detaylı inceleme sonucunda benzersiz olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen eserin, erken dönem Hristiyanlık uygulamalarına dair bilinmeyen bir aşamayı ortaya koyabileceği düşünülüyor.

VAFTİZ RİTÜELLERİ YENİDEN YAZILABİLİR

Araştırmanın yayımlandığı Palestine Exploration Quarterly’de yer alan bulgulara göre, erken dönem vaftiz ritüellerinde üç aşamalı bir yağ sürme geleneği bulunmuş olabilir.

Uzmanlar, vaftiz sırasında zaten üç kez suya daldırma uygulamasının bilindiğini, ancak üç farklı yağ kullanımına dair açık bir kanıtın daha önce ortaya konmadığını vurguluyor.