Eşi benzeri yok! Hristiyanlık tarihinde 1300 yıllık keşif: Sanılandan çok başka çıktı

Hristiyanlığın doğduğu topraklarda yapılan kazılarda, 1300 yıllık gizemli mermer eser ortaya çıktı. Vaftiz ritüellerinde kullanıldığı düşünülen mermerin incelenmesinin ardından ritüelin sanılandan farklı olabileceğini düşünülüyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

İsrail’de yapılan arkeolojik kazı, Hristiyanlık tarihine dair ezberleri bozabilecek bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Uzmanlara göre ortaya çıkarılan nadir mermer eser, vaftiz ritüellerine ilişkin bilinenleri tamamen değiştirebilir.

TARİHİ KEŞİF HİPPOS ANTİK KENTİ’NDE YAPILDI

Arkeologlar, Celile Gölü yakınlarında bulunan Hippos Antik Kenti’ndeki bir katedral kalıntısında kazı yaparken dikkat çekici bir buluntuya ulaştı. İncil’e göre İsa’nın yaşamının büyük bölümü bu bölgede geçtiği için keşif, dini tarih açısından da büyük önem taşıyor.

ÜÇ YAĞLI GİZEMLİ MERMER NESNE

Kazılarda bulunan mermer eser, üzerinde üç ayrı yarım küre şeklinde oyuk barındırıyor. Araştırmacılar bu oyukların, farklı kutsal yağların konulması için kullanıldığını düşünüyor.

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta vaftiz sırasında genellikle iki farklı yağ kullanılıyor: biri suyla yapılan vaftiz öncesinde, diğeri ise sonrasında uygulanıyor. Ancak bu yeni buluntu, geçmişte üç farklı yağ ile bir ritüelin uygulanmış olabileceğine işaret ediyor.

“HİÇBİR BENZERİ YOK”

Kazı ekibinin başındaki Michael Eisenberg, keşfin önemine dikkat çekerek, bulunan objenin Hristiyan ritüellerini anlamak açısından eşsiz olduğunu belirtti. Eisenberg, vaftiz havuzunun yakınında ortaya çıkarılan bu litürjik nesnelerin detaylı inceleme sonucunda benzersiz olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen eserin, erken dönem Hristiyanlık uygulamalarına dair bilinmeyen bir aşamayı ortaya koyabileceği düşünülüyor.

VAFTİZ RİTÜELLERİ YENİDEN YAZILABİLİR

Araştırmanın yayımlandığı Palestine Exploration Quarterly’de yer alan bulgulara göre, erken dönem vaftiz ritüellerinde üç aşamalı bir yağ sürme geleneği bulunmuş olabilir.

Uzmanlar, vaftiz sırasında zaten üç kez suya daldırma uygulamasının bilindiğini, ancak üç farklı yağ kullanımına dair açık bir kanıtın daha önce ortaya konmadığını vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!
İki gündür haber alınamıyordu: Evine gidince gerçek ortaya çıktıİki gündür haber alınamıyordu: Evine gidince gerçek ortaya çıktı

hz.isa kimseyi vaftiz etmemiş çünkü insanlar günahsız doğar.dinleri çıkarlarına göre değiştirip dünyayı bu hale getirdiler.en çok tahrifat İslam'da yapıldı Kur'an okuyunca bu din yaşanan İslam değil diyeceksiniz !
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

