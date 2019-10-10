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Eşi boşanma davası açtı! Evi ateşe verdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da eşi boşanma davası açan Samet Açıkpazu (24), kiracı olarak oturduğu evi benzin döküp ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst katta oturan ev sahibi ile annesi dumandan etkilendi. Açıkpazu'nun annesi sinir krizi geçirirken polis kaçan kocayı arıyor.

İddiaya göre Subaşı Mahallesi Ay Sokak 119 numaradaki Hilmi Şabanoğlu'na ait 2 katlı binanın birinci katında kiracı olarak yaşayan Samet Açıkpazu'yu(24) eşi terk edip, boşanma davası açtı. Duruma sinirlenen Açıkpazu da saat 10.00 sıralarında evi benzip döküp, ateşe verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Samet Açıkpazu kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında üst katta oturan ev sahibi Kadir Şabanoğlu ile annesi Gülseren Şabanoğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayı haber alıp, eve gelen Samet Açıkpazu'nun annesi Deniz Açıkpazu sinir krizi geçirdi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa boşanma davası ev

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