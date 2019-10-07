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İstanbul'da hareketli gece! Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşını rehin alıp evi ateşe verdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 03:55 | Son Güncelleme

Bakırköy'de erkek arkadaşıyla kavga eden alkollü kadın, kapıyı kilitleyerek evi ateşe verdi. Erkek arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler evin kapısını kırarak çifti dışarı çıkardı.

İstanbul'da hareketli gece! Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşını rehin alıp evi ateşe verdi!

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Bitişikorta Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 3'üncü katında birlikte yaşayan çift alkol aldı.

Daha sonra çift, alkolün etkisiyle kavga etmeye başladı. Kadının bıçakla saldırması üzerine arkadaşı, evi terk etmeye çalıştı. Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın, kapıyı kilitleyerek evi ateşe verdi. Erkek arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, çifti dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Sinir krizi geçirdiği belirtilen kadın, bir süre devam eden ikna çalışmalarının ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı ise emniyete götürüldü.

Bu arada, komşuları, çiftin sürekli olay çıkardığını belirterek rahatsızlıklarını dile getirdiler. (AA)

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Bakırköy yangın

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