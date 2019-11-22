Eşi, en yakın arkadaşıyla kaçınca akıllara zarar bir yöntemle intikam aldı!

Essexli Karen Dineen, 25 yıllık en yakın arkadaşının kocasıyla ilişki yaşadığını öğrenince haklı olarak öfkelendi. Çift 19 yıldır birlikteydi ve Karen, bu yasak ilişki başlamadan çok önce, kocasını resim öğretmeni Carol ile tanıştırdı. Carol ve Karen'ın çocukları bile arkadaş olmuştu.Karen, “narsisistik” Terry ile yüzleşmeden aylar önce, bir ilişki yaşadığından şüphelendiğini iddia ediyor. Kocasının telefonundaki yazışmaları görünce de direkt ayrılmış. Bu yüzden, evini temizlerken Terry ile evlenirken giydiği gelinliğe rastlayınca da, gelinliği eski dostuna bağışlamaya karar verdi. 'İKİNCİ EL MALLARI SEVDİĞİNİ BİLİYORUM' Gelinliğin yanına da şöyle bir not bırakmış: "Selam Carol, ikinci el malları sevdiğini biliyorum, o yüzden erkek arkadaşınla evlenirken giydiğim elbiseyi beğeneceğini düşündüm. Sevgiler, Karen." Eski eşini 'şeytanın timsali' olarak tanımlayan Karen, evindeki eşyaları toparlarken rastladığı gelinliği görünce "lanet elbise onun olabilir" diye düşünmüş. 57 yaşındaki Karen şunları söyledi: "Kapısına notla birlikte gelinliği koyunca bir şey yapamayacaklarını biliyordum. Noel heyecanıyla yerinde duramayan bir çocuk gibiydim."

"Saklayacak hiçbir şeyim yok, aldatan oydu. O kadın benim 25 yıl boyunca arkadaşımdı. 19 yıldır eşimle birlikteydik.Dört yıldır bekarım. Onu evden kapı dışarı edince kendime daha temiz, daha sadık olan bir çivava aldım. Kazanan ben oldum.Bu bir kocanın ve arkadaşın ihanetiydi. Komşularım ve arkadaşlarım bunu bilmelerine rağmen bana bir şey söylememiş. İnsanların tüm bu olanları bilip size bir şey söylemiyor oluşu utanç verici." ALDATILDIĞINI, EŞİNİN UYDURDUĞU BAHANELERDEN ANLAMIŞ İki çocuk annesi olan kadın, kocasının onu aldattığı şüphesine ilk olarak işe gitmeden önce uydurduğu bahanelerinden sonra düştü. 700 sterlinlik bir suçlu elmas yüzüğüyle birlikte parfümünden iki tane alındığını gösteren fişleri bulduktan sonra, Terry'nin başka bir kadın ile birlikte olduğunu anladığını söylüyor. "2014 yılının sonlarına doğru bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Terry bir inşaatta çalışıyordu, işten eve gelirdi ve üstünü değiştirdikten sonra işle ilgili bir şeyle ilgilenmesi gerektiği söyleyerek evden giderdi. Eve gelip, duş alıp süslenip, işe gideceğini söyleyip dışarı çıkardı. Neler olduğunu merak etmeye başlamıştım çünkü biriyle bu kadar uzun süre yaşadıktan sonra ortaya çıkan küçük değişimler dikkatinizi çekmeye başlıyor. Elinde "Yasak bir ilişki yaşıyorum" yazan bir bayrak tutsaydı daha az anlaşılır olurdu. Bu bir süre böyle devam etti."