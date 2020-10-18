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Eşi gözyaşları içinde dinledi! Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu

18.10.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Eşi gözyaşları içinde dinledi! Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu

Ünlü şarkıcı Sinan Özen’in 8 aylık kızı Neva yaşadığı bağırsak hastalığından dolayı 6. kez ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 7. ameliyatını geçiren kızı için sevenlerinden dua isteyen başarılı şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla güzel haberler verdi. Sinan Özen’in eşi Burcu Kartal’ın sevinç gözyaşları ise herkesi duygulandırdı.

Sanatçı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal’la nikah masasına oturmuştu. 4 yıllık mutlu evliliklerini ikizleriyle taçlandıran çift kızları Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Şubat ayında doğan ikizleri Sanberk ve Neva’nın aileye katılmasıyla mutlulukları perçemlenen ikili, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

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Kızı Neva’nın rahatsızlığı sebebiyle 6 kez ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakım olduğunu açıklayan Sinan Özen’in sevenleri sanatçıdan gelecek güzel haberleri bekliyordu. Sosyal medya hesabından kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü sanatçı ve eşi kızları Neva’yı 7. ameliyatına uğurlarken duygusal anlar yaşadı.

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Bu anları takipçileriyle paylaşarak dua isteyen Özen, “Neva’mızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik” ifadelerini kullandı. Minik Neva’dan mutlu haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Neva’nın doktorunun açıklamaları ailenin yüreğine su serpti.

‘ŞÜKÜRLER OLSUN’

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Ameliyatın sonrasında Sinan Özen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kızı Neva’nın doktorunun açıklamalarını paylaşan Özen, ”Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim” notunu ekledi.

Özen’in paylaşımına eşi Burcu Kartal’ın sevinç gözyaşları damga vurdu. Ünlü sanatçının gönderisine destek mesajları yağdı.

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