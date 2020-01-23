Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'un canlı yayınına katılarak yardım istedi. Eşini affetmeye hazır olan Özsoy'un canlı yayında gözyaşlarına boğulması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KARISI BAŞKA BİRİNE KAÇINCA İSYAN ETTİ

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

"İNTERNETE LANET EDİYORUM, BENİM YUVAMI YIKTI"

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu. Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Tutunacak tek dalının eşi olduğunu söyleyen Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.