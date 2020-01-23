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  4. Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Recep Ersoy, Esra Erol'un canlı yayınında internetten tanıştığı bir adama kaçan karısını görünce gözyaşlarına boğularak eve geri dönmesini istedi. Özsoy'un ağlayarak yalvardığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'un canlı yayınına katılarak yardım istedi. Eşini affetmeye hazır olan Özsoy'un canlı yayında gözyaşlarına boğulması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KARISI BAŞKA BİRİNE KAÇINCA İSYAN ETTİ

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

"İNTERNETE LANET EDİYORUM, BENİM YUVAMI YIKTI"

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu. Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Tutunacak tek dalının eşi olduğunu söyleyen Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.

GELEN VİDEOYLA ŞOKE OLDU

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta yıkıldı. İddiaların odağındaki isim Arif Yörük canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Günler sonra eşi Hülya ile canlı yayında karşı karşıya gelen Özsoy, kendisine hakim olamadı. Eşinin karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy, eşinin geri dönmesini istedi ancak öğrendikleri karşısında bir kez daha yıkıldı. Eşini bırakıp kaçan Hülya Özsoy ise 14 yaşından beri Arif ile görüştüklerini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol, recep ersoy, internet, ihanet,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arkadas bugun kacan yarin yine kacar. insan onuru icin yasar , sende bu kalmamis.
Recebim hemen evine dön rahatına bak.
ah yalan dünya...
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