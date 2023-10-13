Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! Fenomen Merve Veziroğlu Katarsis'te vahşeti anlattı! "Doğum gününde sana sürprizim var"

YouTuber Merve Veziroğlu ağustos ayında eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı. Yaşam mücadelesini kazanan Veziroğlu Katarsis programına katıldı ve vahşeti anlattı.

"YAŞAMAK DAHA MI ZOR?"

"Beden olarak hala mücadelem devam ediyor. Sağ elimde his kayıpları var. Elime bir kalem alınca canım acıyor. Bunun haricinde dışardan kesiklerim kapanmış gibi görünse de toplam 58 kesik olması içerde kaynamaya neden oluyor. Bunlar da ağrı yapıyor. Kaburgamda kırık var. 'Yaşamak daha mı zor?' dediğim anlar oluyor" diyen Merve Veziroğlu iyileştikten sonra ilk günler çok zorlandığını dile getirdi.

O ANLARI ANLATTI

"Başıma böyle bir şey geleceğini düşünmezdim. Ben korkunç günleri yaşadım" diyen Merve Veziroğlu o anları şu cümlelerle anlattı:

"HER YERDE BENİM KANIM VARDI"

"O an aklıma hayatımı kaybettiğim geldi. Hayatta kalmak için çok direndim, çok mücadele verdim. Hem dayak yedim, dayak yiyerek bana şiddet uyguladı ve aynı zamanda bana bıçağı sapladı. Etrafta her yerde benim kanım vardı. Kendimi kurtarmak için kolumu uzatıyordum, kolumu kesiyordu. Yan dönüyordum, bu tarafa saplanıyordu bıçak. Bıçağı aldı, kalbim zannediyordu muhtemelen ciğerime sapladı. Ciğerim söndü. Ben o ana kadar yardım çığlıkları atıyordum. Hiç kimse beni duymadı. O kadar yalnız hissediyordum ki kendimi... Kapıyı kilitledi üzerime.

"BENİ DOĞDUĞUM GÜN ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Beni yüzüstü yere attı, üzerime çıktı. Benim görüntüm kararmaya başladı. Çıldırmış gibi bıçağı benim boynuma, enseme, kafa köküme saplamaya başladı. Canım çok acıdı. Ben boynumu koruyabilmek için elimi kullandım. Sağ elimi o yüzden kesti. Ben bunların hiçbirini algılamıyordum. Kafama çok fazla darbe aldım. 'Sen burada bugün öleceksin' dedi bana. 'Ben seni öldüreceğimi insanlara söyledim' dedi. Bunu aslında bana doğum günümde bana yapmaktı niyeti. 'Doğum gününde Merve'ye büyük sürprizim var' dedi ama herhangi bir sürpriz yapmadı. Sürprizi buydu. Beni doğduğum gün öldürmek istedi. 'Seni bugün burada öldüreceğim, sen bütün kadınlara ibret olacaksın' dedi.

Ben hiçbir erkekle dahi konuşmuyordum. Ben asla ihanet etmedim. Ama ben ihanet etmişim gibi bir senaryo yazıp o şekilde bana saldırdı."

