"Eşi uçak aldı" haberleri çok konuşulmuştu! Fatih Altaylı'dan Dilan Polat'a destek

Lüks yaşantısıyla tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'uçak' görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Eşinin yaptığı sürprizi paylaşan Dilan Polat’ın paylaşımlarının gündem olmasının ardından ünlü fenomen "Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş" açıklamasını yaptı.

Cüneyt Özdemir’in de eleştiride bulunduğu Polat’a Fatih Altaylı destek verdi. "Bütün bu olan bitenin suçlusu Dilan Polat mı?" diyen Altaylı "Dilan Polat olmasaydı Türkiye şahane bir yer mi olacaktı? Herkes çok kalite mi olacaktı? İzleyen izlesin.” dedi.

Bir dijital medyaya konuşan ve sosyal medyada gündem olan açıklamasında Altaylı “Karıma uçak aldım, onu aldım, bunu aldım. Yatak odası filan bunlar garip bana göre ama millet de bunu istiyorsa şükredelim biz Dilan Polat'lara. Bunları bu kadar sert ve hakaretlerle eleştiremize gerek yok" sözlerine yer verdi.

Kocası Engin Polat'ın evlilik yıl dönümlerine özel olarak hazırlattığı sürprizleri sosyal medya hesabından tek tek paylaşan Dilan Polat'ın çiçeklerle süslenmiş uçaktaki fotoğrafları dikkat çekmişti.



