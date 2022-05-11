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Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

11.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aimee Bradley ve eşi Davin, geceleri aynı yatakta uyumuyor çünkü Aimee Bradley, çift kişilik yatağını eşiyle değil altı aylık oğlu Blake ile paylaşıyor. Küçük çocuklarıyla birlikte uyuyan ebeveynlerin sayısı günden güne artarken, birçok eş gibi Davin Bradlye de bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Ancak anne bu rutini sürdürmekte kararlı.

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Aimee Bradley, 9 yaşındaki kızı Autumn'u ve üç yaşındaki oğlu Ashton'ı büyütürken olduğu gibi altı aylık oğlu Blake'i büyütürken de geceleri eşi Davin ile değil oğluyla birlikte uyuduğunu söyledi. Genç anne yatağını bebeğiyle paylaşırken, baba Davin ise çocuk odasında bir yer yatağında uyuduğunu söyledi.

EN AZ BİR YIL

Bütün çocuklarımla en az bir yıl birlikte yattığını söyleyen Aimee, kendisi ve çocukları için düzgün bir uyku çekmenin en kolay yolu olduğu için bunu tercih ettiğini söyledi. Ayağa kalkmak zorunda kalmamak için bebeğini yatakta emzirip sarılarak uyumanın daha mantıklı olduğunu da ekledi.

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EVLİLİĞİN KISA BİR PARÇASI

bradley

Aimee bunu verimli bulsa da yatağını eşi yerine çocuklarla paylaşmanın bir bedeli olduğunu söylüyor ve bu Davin ile ilişkisi. Çok az baş başa zamanları kaldığı için eşinin bıktığını söyleyen genç anne suçlu hissettiğini ancak bebekler çabuk büyüdüğü için bunun uzun bir evliliğin yalnızca kısa bir parçasını etkilediğini söyledi.

KAÇAMAKLARLA BİR ARAYA GELİYORLAR

Duygusal ya da cinsel bir yakınlık için zaman yaratamayan çift ufak kaçamaklarla bir araya gelebildiklerini söylediler. Bu gibi durumlarda çocuklara yakalanmamak için merdivenin üstüne ve altına bir çamaşır sepeti koyarak geldiklerinden haberdar olmak için önlem aldıklarını belirttiler.

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BİTMESİNİ UMUYOR

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Eşinin mutsuz olmasından nefret etse de ve bir noktada bunu sonlandırmasını isteyeceğini bilse de, Aimee bebeğinin mutlu uyuması için her şeyi yapacağını söyledi. Elektrik mühendisi 38 yaşındaki Davin ise bebek sahibi olmaya uyum sağlamanın ilişkilerine zarar verdiğini ve sonunda danışmanlığa gittiklerini söyledi. Eşiyle uyumayı özlediğini söyleyen Davin, böyle olmasını gerektiğini kabul ettiği bu sürecin kısa sürede bitmesini umduğunu belirtti.

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