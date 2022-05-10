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Televizyonda canlı canlı üçlü ilişkileri gösterildi! İzleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi

10.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 4te yayınlanan Open House: The Great Sex Experiment programı çiftlerin cinsel anlamda yeni deneyimler kazanması için her hafta yayınlanıyor. Programa konuk olarak katılan 5 yıllık evli Jess ve Mike çifti canlı yayında üçlü ilişki yaşadıkları anları göstererek izleyicileri şoke etmeyi başardı.

Televizyonda canlı canlı üçlü ilişkileri gösterildi! İzleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika’da izlenme rekorları kıran programa katılan çiftler canlı yayında daha önce isteyip de cesaret edemedikleri cinsel ilişki deneyimlerini yaşıyor. Çiftlerin kendi isteğiyle katıldığı program kameralarla çevrili bir yatak odasında geçiyor. Canlı yayında ilişki yaşayan çiftler daha sonrasında ise tek başlarına kamera karşısına geçerek hislerini izleyicilerle paylaşıyor. Open House: The Great Sex Experiment programında katılan ve üçlü ilişkiyi deneyimlemek istediklerini dile getiren 5 yıllık evli çift, izleyicileri şaşırtmayı başardı.

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Dokuz yıl önce tanışan ve beş yıldır evli olan çift, tam zamanlı cinsel içerikli paylaşımlar için mankenlik yapıyor ve yatak odası tuhaflıklarını hayranlarının izlemesi için kayıt altına alıyor. Aralarında tutkulu bir çekim olduğundan söz eden ikili, programa katılarak bir başka kadını ilişkilerine davet etti.

Üçlü ilişkilerinin kendilerini iyi hissettirdiğini ifade eden Jess, “Her zaman çift olarak hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bu deneyimi yaşamak kalbimin biraz daha fazla atmasına neden oldu. Bu gerçekten iyi hissettirdi” diye konuştu.

''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''


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Anahtar Kelimeler:
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