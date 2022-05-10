Televizyonda canlı canlı üçlü ilişkileri gösterildi! İzleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika’da izlenme rekorları kıran programa katılan çiftler canlı yayında daha önce isteyip de cesaret edemedikleri cinsel ilişki deneyimlerini yaşıyor. Çiftlerin kendi isteğiyle katıldığı program kameralarla çevrili bir yatak odasında geçiyor. Canlı yayında ilişki yaşayan çiftler daha sonrasında ise tek başlarına kamera karşısına geçerek hislerini izleyicilerle paylaşıyor. Open House: The Great Sex Experiment programında katılan ve üçlü ilişkiyi deneyimlemek istediklerini dile getiren 5 yıllık evli çift, izleyicileri şaşırtmayı başardı.

KENDİLERİ DE PAYLAŞIYOR

Dokuz yıl önce tanışan ve beş yıldır evli olan çift, tam zamanlı cinsel içerikli paylaşımlar için mankenlik yapıyor ve yatak odası tuhaflıklarını hayranlarının izlemesi için kayıt altına alıyor. Aralarında tutkulu bir çekim olduğundan söz eden ikili, programa katılarak bir başka kadını ilişkilerine davet etti.

Üçlü ilişkilerinin kendilerini iyi hissettirdiğini ifade eden Jess, “Her zaman çift olarak hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bu deneyimi yaşamak kalbimin biraz daha fazla atmasına neden oldu. Bu gerçekten iyi hissettirdi” diye konuştu.



