Eşinden boşanan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın paylaşımı şaşırttı! "Kimden acaba?"

2000'li yıllara damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı, şimdilerde ekranlardan uzakta hayatına devam ediyor. Ünlü oyuncu, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında çalkantılı bir evlilik süreci yaşamıştı.

2020 YILINDA BOŞANMIŞTI

Arka arkaya ayrılıp barışan çift, sonrasında 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

GÜL DEMETİYLE POZ VERDİ

Damla Ersubaşı'dan bu kez gül demeti paylaşımı geldi. Ersubaşı kendisine gelen koca bir gül demetini kucağına alarak poz verdi.

"KİMDEN ACABA?"

Takipçilerinden onlarca beğeni ve yorum alan ünlü isim, güllerin kimden geldiğine dair bilgi vermeyince yollayan kişi merak edildi. Ersubaşı'nın paylaşımına "Kimden acaba?" "Minik kuş yine iş başında galiba" "Barış yükleniyor" gibi yorumlar yapıldı.





