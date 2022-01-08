Eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'den şiddet itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

Evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, boşanma kararı aldı. Çift, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. Tekrardan birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten Yeşilmen, çocukları için yılbaşını birlikte geçirdiklerini ifade etti.

Yeşilmen, "Kadınlara tavsiyem biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır” dedi.

"ÜNLÜYSEN ŞİDDET GÖREBİLİRSİN"

Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Buna rağmen yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez.



Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.

