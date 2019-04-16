Eşinden izinsiz evinin kilidini değiştiren kocanın 1 yıl hapsi istendi

Kağıthane'de 13 yıllık evli ve iki çocukları bulunan Yeşim D.(42) ile inşaat teknikeri eşi Ali D.(38) boşanma kararı aldı. Yeşim D. eşine boşanma davası açarak, mahkemeden de uzaklaştırma kararı aldırdı. Yeşim D., geçtiğimiz 18 Ekim'de sabah saatlerinde evden çıkarak annesine gitti. Akşam evine döndüğünde ise evinin dış kapısının kilidinin çilingir marifetiyle değiştirildiğini gördü. Yeşim D., polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ali D., "Eşim ile boşanma aşamasındayız. Kendisi 4 aydır annesinin evinde kalıyor. Ben de bu evi kardeşime sattım. O da kiraya vermiş. Kalan eşyalarımı almak için gitmiştim. Hakkımda uzaklaştırma kararı yoktur. Bana iftira atan eşimden şikayetçiyim" dedi.

Savcılık çiftin çocukları olmasına rağmen eşine karşı bakım ve destek olma yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini belirterek Ali D.'nin 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Ali D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

